Con Bologna-Napoli di questa sera andrà in archivio anche la 31° giornata di Serie A. L'Inter è reduce dal pareggio contro il Parma, arrivato in rimonta dopo essere stata avanti 2-0 a fine primo tempo. Nessun episodio da moviola particolarmente rilevante, visto che le immagini confermano che non c'è stato alcun tocco di braccio di Thuram nell'azione del 2-0 per i nerazzurri.

"Sempre sicuro: il Var conferma le sue decisioni. Giuste le cinque ammonizioni. Buona la direzione di Doveri, sempre vicino all'azione e attento. Regolare il gol di Thuram, che liscia il pallone ma non lo colpisce con il braccio. A tenere in gioco l'attaccante francese è Almqvist. Due proteste del Parma nell'area di Sommer, ma il contatto tra Mkhitaryan e Ondrjeka è molto lieve, come è lieve la spinta di Carlos Augusto su Camara. Rischia molto Zalewski, che entra duro e "alto" su Pellegrino, ma con la tibia e non con il piede a martello: giallo e non rosso"