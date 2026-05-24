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serie a
Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Parma-Sassuolo: fuori Muharemovic
Parma e Sassuolo si affronteranno alle ore 15.00 al Tardini per la 38° e ultima giornata di Serie A. Entrambe le squadre non hanno obiettivi da raggiungere.
La squadra di Cuesta è tredicesima con 42 punti, salva da tempo ma vuole comunque chiudere con un risultato positivo dopo tre sconfitte di fila. Il Sassuolo ha fatto ancora meglio, con 49 punti e con il decimo posto dell'Udinese ad un punto di distanza.
Ecco le formazioni ufficiali di Parma-Sassuolo, le scelte di Cuesta e Grosso per il match. Fuori Muharemovic, spazio al giovane Macchioni tra i neroverdi.
PARMA (5-3-2): Corvi; Britschgi, Circati, Troilo, Valenti, Valeri; Ordóñez, Nicolussi Caviglia, Keita; Mikolajewski, Pellegrino. All. Cuesta
SASSUOLO (4-3-3): Turati; Coulibaly, Macchioni, Idzes, Garcia; Thorstvedt, Lipani, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso
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