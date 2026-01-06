FC Inter 1908
Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Pisa-Como: Nico Paz torna titolare

Pisa-Como apre l'ultima giornata del girone d'andata: ecco le formazioni ufficiali del match, le scelte di Gilardino e Fabregas
Matteo Pifferi Redattore 

Tutto pronto per Pisa-Como, match che apre il turno infrasettimanale per la 19° giornata di Serie A.

Ecco le scelte ufficiali di Gilardino e Fabregas.

PISA: (3-5-2): Semper; Coppola, Canestrelli, Caracciolo; Touré, Marin, Aebischer, Piccinini, Angori; Tramoni, Nzola. All. Gilardino

COMO (4-2-3-1): Butez; Kempf, Ramón, Smolcic, Valle; Perrone, Da Cunha; Kuhn, Nico Paz, Rodríguez, Douvikas. All. Fabregas

