Tutto pronto per Pisa-Como, match che apre il turno infrasettimanale per la 19° giornata di Serie A.
Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Pisa-Como: Nico Paz torna titolare
serie a
Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Pisa-Como: Nico Paz torna titolare
Pisa-Como apre l'ultima giornata del girone d'andata: ecco le formazioni ufficiali del match, le scelte di Gilardino e Fabregas
Ecco le scelte ufficiali di Gilardino e Fabregas.
PISA: (3-5-2): Semper; Coppola, Canestrelli, Caracciolo; Touré, Marin, Aebischer, Piccinini, Angori; Tramoni, Nzola. All. Gilardino
COMO (4-2-3-1): Butez; Kempf, Ramón, Smolcic, Valle; Perrone, Da Cunha; Kuhn, Nico Paz, Rodríguez, Douvikas. All. Fabregas
