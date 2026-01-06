FC Inter 1908
Ravezzani: “Inter, non è assolutamente da rimpiangere Cancelo e il motivo è questo”

Il pensiero del direttore di Telelombardia a proposito del portoghese ormai ufficiosamente tornato al Barcellona
Daniele Vitiello
Joao Cancelo è ormai nuovamente un giocatore del Barcellona. L'affare si è sbloccato e concluso ieri, dopo l'invio della prima offerta da parte dei blaugrana all'Al-Hilal. Il giocatore aveva già espresso la sua preferenza, anche davanti alla possibilità di vestire la maglia dell'Inter, che ora però dovrà eventualmente cercare un'alternativa.

Di quanto accaduto ha parlato anche Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia. Questo il pensiero condiviso su X: "Fossi nell’Inter non rimpiangerei troppo Cancelo. Bravo nei dribbling, certo, ma troppo svagato in fase difensiva. L’operazione non mi convinceva dall’inizio".

