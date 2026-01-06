Joao Cancelo è ormai nuovamente un giocatore del Barcellona. L'affare si è sbloccato e concluso ieri, dopo l'invio della prima offerta da parte dei blaugrana all'Al-Hilal. Il giocatore aveva già espresso la sua preferenza, anche davanti alla possibilità di vestire la maglia dell'Inter, che ora però dovrà eventualmente cercare un'alternativa.
Il pensiero del direttore di Telelombardia a proposito del portoghese ormai ufficiosamente tornato al Barcellona
Di quanto accaduto ha parlato anche Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia. Questo il pensiero condiviso su X: "Fossi nell’Inter non rimpiangerei troppo Cancelo. Bravo nei dribbling, certo, ma troppo svagato in fase difensiva. L’operazione non mi convinceva dall’inizio".
