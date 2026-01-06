Joao Cancelo è ormai nuovamente un giocatore del Barcellona. L'affare si è sbloccato e concluso ieri, dopo l'invio della prima offerta da parte dei blaugrana all'Al-Hilal. Il giocatore aveva già espresso la sua preferenza, anche davanti alla possibilità di vestire la maglia dell'Inter, che ora però dovrà eventualmente cercare un'alternativa.