Inter, come sta il Pisa? I numeri e il momento della squadra di Gilardino

I NUMERI DELLA SQUADRA DI CHIVU

I nerazzurri sono la squadra che completa più passaggi in media in Serie A, 475 a partita, mentre nel possesso palla solo il Como detiene una percentuale leggermente superiore. Con il 60% medio di possesso, l’Inter è tra le squadre che gestiscono meglio ritmo e campo, un dato che contrasta proprio con quello del Pisa, fanalino di coda in questa voce con il 38%.

Nel gioco aereo offensivo l’Inter si conferma pericolosa: sono cinque i gol di testa realizzati, un dato che la colloca al primo posto insieme alla Cremonese.

L’ampiezza della rosa e la varietà delle soluzioni offensive si riflettono chiaramente nella statistica sui marcatori differenti: undici giocatori nerazzurri sono già andati a segno in campionato, primato condiviso con Bologna e Juventus. Un dato che testimonia versatilità e imprevedibilità.

L'AVVERSARIO: PISA

I toscani, guidati da inizio stagione da Alberto Gilardino, occupano in questo momento il 16° posto in classifica con 10 punti, frutto di una vittoria e sette pareggi. Sono 10 i gol fatti e 16 quelli subiti.

Nelle ultime cinque gare di campionato il Pisa ha ottenuto 7 punti, vincendo 1-0 in casa contro la Cremonese e ottenendo quattro pareggi. Curioso come contro Milan, Torino e Sassuolo il risultato sia sempre stato di 2-2. Un altro punto è stato conseguito in casa grazie allo 0-0 contro la Lazio.

Per la sfida contro l'Inter, Gilardino dovrebbe schierare un 3-5-2 con Semper in porta, linea difensiva a tre con Caracciolo, Albiol e Calabresi, centrocampo con Touré, Piccinini, Aebischer, Leris e Angor, in attacco la coppia Moreo-Nzola.