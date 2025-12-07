Manca ancora una partita, il posticipo del lunedì tra Torino e Milan ma l'Inter dopo Napoli-Juve è seconda in classifica, a meno uno dalla squadra di Conte che ha battuto al Maradona la formazione di Spalletti. La squadra azzurra sale a 31 punti e in attesa del risultato dei rossoneri è prima in classifica.
serie a
Serie A – Juve, Yildiz non basta: Hojlund trascina il Napoli con una doppietta
La squadra di casa parte subito forte e dopo sette minuti arriva al vantaggio con Hojlund che approfitta di un assist di Neres, che supera alla grande Kelly e Koopmeiners, dalla destra. Il Napoli sfiora il raddoppio con Di Lorenzo ma Di Gregorio salva tutto. La Juve fa zero tiri in porta nei primi 45 minuti.
Il gol del pareggio arriva al 59esimo del secondo tempo con Yildiz, al sesto gol in questa stagione, che da posizione defilata raccoglie il passaggio di McKennie e infila il portiere azzurro sul palo più lontano. Il Napoli però torna a colpire al 78esimo quando il centrocampista americano della Juve sbaglia il disimpegno e serve proprio Hojlund che non si fa pregare. L'attaccante di testa segna la rete del due a uno. Una doppietta per lui e il primo posto per il suo Napoli.
