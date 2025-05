Ha parlato in generale della stagione degli arbitri il designatore Gianluca Rocchi che si trovava oggi a Firenze per ricevere un premio alla carriera. «Se sono soddisfatto della stagione? Non sono abituato a dare giudizi e comunque non ne do, perché questo non è il mio compito e poi perché deve ancora finire il campionato. L'obiettivo è cercare di fare bene, siamo l'unica categoria che mette in piazza gli errori», ha detto a margine della presentazione del 23esimo Memorial Niccolò Galli, torneo di calcio giovanile organizzato nel ricordo del figlio di Giovanni Galli.