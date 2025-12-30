Gianluca Rocchi, designatore arbitrale, nel corso dell'ultima puntata di OpenVAR ha mandato un messaggio piuttosto diretto. Nel mirino non le classiche e fisiologiche critiche che si possono accumulare dopo un turno di campionato, ma coloro che talvolta mettono in dubbio l'onestà intellettuale degli arbitri. Queste le sue parole:

"Dico una cosa molto senza problemi: se qualcuno non crede nella nostra buona fede, io domani mattina lascio. Senza mezze misure. Vengo qui (OpenVAR, ndr), faccio sentire gli audio e i ragazzi si mettono a disposizione, nonostante non sia piacevole quando si commette un errore. Il nostro obiettivo è fare meno errori possibili, poi ne commettiamo e durante i weekend mi incazzo. Se poi uno ci vuol credere o meno, non è un problema mio".