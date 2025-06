Cambio nella Roma, lascia il ds Ghisolfi. Arriva Massara?

Florent Ghisolfi non sarà più il direttore sportivo della Roma. È quanto riporta l'agenzia La Presse da fonti vicine al club giallorosso. Il ds era arrivato nella Capitale nella scorsa stagione e lascia dopo solo un anno. È arrivata la risoluzione del contratto in comune accordo con la proprietà del club. "Decisione presa con i Friedkin a seguito di un confronto avvenuto in "grandissima armonia e rispetto" al termine del quale è arrivata la decisione di proseguire per due strade diverse", si legge dall'agenzia.