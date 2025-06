Repice: “Vlahovic non è un top player. E Gasperini alla Roma…”

"Un centravanti che è costato quei soldi e pretende quell'ingaggio deve giocare per la squadra", ha detto Repice

Francesco Repice , giornalista Rai, ha parlato ai microfoni di TMW Radio di Vlahovic, ormai in uscita dalla Juventus:

"Un centravanti che è costato quei soldi e pretende quell'ingaggio deve giocare per la squadra. Si presupponeva che fosse un top player, gravano su di lui delle aspettative che non sono tecnicamente adeguate. Deve ancora lavorare tantissimo dal punto di vista tecnico".

"Dybala è una categoria superiore, il discorso non si pone proprio. Hanno giocato Ilicic, Gomez, De Ketelaere, Muriel, quelli forti giocano con Gasperini. Pellegrini sconta il fatto di essere capitano dopo Totti e De Rossi, che dal punto di vista tecnico e del carisma sono decisamente altro. Io credo abbia pagato questo, spero che Gasperini riesca ad avere successo dove ha fallito Ranieri. Se ho un giocatore forte, me lo tengo e lo uso per le caratteristiche che ha. E' il collettivo che si mette a disposizione del fuoriclasse, perché è lui che ti fa vincere le partite".