Roma-Como all'Olimpico chiuderà la 15° giornata di Serie A. Un match molto interessante perché la squadra di Gasperini, in caso di vittoria, resterebbe quarta in classifica ma a -3 dall'Inter, a -2 dal Milan secondo e a -1 dal Napoli terzo.
Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Roma-Como: mossa a sorpresa di Fabregas
Le formazioni ufficiali di Roma-Como: le scelte di Gasperini e Fabregas per il match dell'Olimpico
Il Como, invece, è reduce dal KO pesante di San Siro contro l'Inter ed è settimo in graduatoria: in caso di vittoria, però, aggancerebbe proprio la Roma al quarto posto.
Ecco le formazioni ufficiali del match dell'Olimpico. Le scelte di Gasperini e Fabregas che opta, a sorpresa, per Nico Paz falso nove. Alle sue spalle Addai, Baturina e Nico Paz.
ROMA (3‑4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Wesley, Koné, Cristante, Rensch; Soulé, Pellegrini; Ferguson. All. Gasperini
COMO (4‑2‑3‑1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Valle; Caqueret, Da Cunha; Addai, Baturina, Diao; Nico Paz. All. Fabregas.
