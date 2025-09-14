Simeone gela l’Olimpico e fa gioire il Torino: primo KO per la Roma di Gasperini

Primo successo in campionato per il Torino di Baroni che aveva pareggiato in casa con la Fiorentina dopo il KO pesante all'esordio contro l'Inter. Torino che dunque sale a 4 punti al pari di Cagliari e Udinese mentre la Roma resta ferma a sei.

Primo KO per Gasperini sulla panchina giallorossa dopo le due vittorie di fila contro Bologna e Pisa. La Roma manca l'aggancio alla vetta della classifica, che per ora è appannaggio di Juventus e Napoli in attesa della Cremonese che, in caso di vittoria domani a Verona, sarebbe la terza e ultima squadra a punteggio pieno.