Simeone gela l’Olimpico e fa gioire il Torino: primo KO per la Roma di Gasperini

Tonfo a sorpresa della Roma che cade 1-0 in casa all'Olimpico contro il Torino: a decidere l'incontro la rete al 59' di Giovanni Simeone
Matteo Pifferi Redattore 

Tonfo a sorpresa della Roma che cade 1-0 in casa all'Olimpico contro il Torino: a decidere l'incontro la rete al 59' di Giovanni Simeone, con un bel destro a giro che non lascia scampo a Svilar.

Primo successo in campionato per il Torino di Baroni che aveva pareggiato in casa con la Fiorentina dopo il KO pesante all'esordio contro l'Inter. Torino che dunque sale a 4 punti al pari di Cagliari e Udinese mentre la Roma resta ferma a sei.

Primo KO per Gasperini sulla panchina giallorossa dopo le due vittorie di fila contro Bologna e Pisa. La Roma manca l'aggancio alla vetta della classifica, che per ora è appannaggio di Juventus e Napoli in attesa della Cremonese che, in caso di vittoria domani a Verona, sarebbe la terza e ultima squadra a punteggio pieno.

