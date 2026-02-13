Un'altra vittoria nel finale per il Milan, che vince sul campo del Pisa e si porta momentaneamente a 5 punti dall'Inter (impegnata domani a San Siro contro la Juventus). 1-2 il risultato finale per i rossoneri, che festeggiano grazie a un gol nel finale di Modric.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 serie a Serie A, Pisa-Milan 1-2: gol di Modric nel finale, vittoria pesantissima per i rossoneri
serie a
Serie A, Pisa-Milan 1-2: gol di Modric nel finale, vittoria pesantissima per i rossoneri
Loftus-Cheek sblocca il punteggio nel primo tempo, Loyola pareggia, ma il centrocampista croato regala i 3 punti ad Allegri
La formazione di Allegri sblocca il punteggio allo scadere del primo tempo grazie a un colpo di testa di Loftus-Cheek. A inizio ripresa Fullkrug sbaglia un calcio di rigore, i padroni di casa non si arrendono e trovano il meritato pareggio con il primo gol in Italia di Loyola, ma a tempo quasi scaduto Modric sfrutta un rimpallo favorevole e batte Nicolas. Ventitreesimo risultato utile consecutivo per il Milan.
© RIPRODUZIONE RISERVATA