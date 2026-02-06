FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 serie a Sassuolo, allenamento mattutito verso l’Inter: domani la conferenza di Grosso

serie a

Sassuolo, allenamento mattutito verso l’Inter: domani la conferenza di Grosso

Sassuolo, allenamento mattutito verso l’Inter: domani la conferenza di Grosso - immagine 1
Domani, sabato 7 febbraio alle ore 12:00, si terrà presso il Mapei Football Center la conferenza stampa pre partita di mister Grosso
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Allenamento mattutino per i neroverdi al Mapei Football Center in vista della sfida del Mapei Stadium contro l’Inter in programma domenica alle 18:00.

Gli uomini di Grosso, dopo una prima fase di riscaldamento hanno svolto possesso palla, sviluppo manovra ed esercitazioni specifiche per reparto.

Sassuolo, allenamento mattutito verso l’Inter: domani la conferenza di Grosso- immagine 2
Getty

Domani, sabato 7 febbraio alle ore 12:00, si terrà presso il Mapei Football Center la conferenza stampa pre partita di mister Fabio Grosso. L’ingresso è consentito ai soli operatori della comunicazione.

(Fonte: Sito ufficiale Sassuolo)

Leggi anche
Serie A – L’anticipo finisce senza reti: Verona e Pisa restano in fondo alla classifica
Inter, Dimarco miglior terzino d’Europa: numeri top, con Chivu è cambiato tutto

© RIPRODUZIONE RISERVATA