Allenamento mattutino per i neroverdi al Mapei Football Center in vista della sfida del Mapei Stadium contro l’Inter in programma domenica alle 18:00.
Sassuolo, allenamento mattutito verso l’Inter: domani la conferenza di Grosso
Gli uomini di Grosso, dopo una prima fase di riscaldamento hanno svolto possesso palla, sviluppo manovra ed esercitazioni specifiche per reparto.
Domani, sabato 7 febbraio alle ore 12:00, si terrà presso il Mapei Football Center la conferenza stampa pre partita di mister Fabio Grosso. L’ingresso è consentito ai soli operatori della comunicazione.
(Fonte: Sito ufficiale Sassuolo)
