Finisce 0-0 la sfida del Bentegodi tra Verona e Pisa, con le due squadre che restano appaiate in fondo alla classifica.
Il primo tempo si conclude con una sola occasione, il palo di Orban al 33' su punizione. Nel secondo tempo le occasioni latitano fino agli ultimi minuti.
All'81' Moreo centra il palo di testa con Montipò che poi salva tutto sul tentativo di Caracciolo. A 3' dalla fine ha un'occasione anche Meister ma il portiere del Verona salva il risultato.
Finisce 0-0, un punto per i due nuovi allenatori, Sammarco e Hiljemark. Verona e Pisa restano ultime a 15 punti, a -3 dal Lecce quartultimo.
