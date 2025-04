Sembrava tutto perduto, ma la strada è ancora lunga. Per l'Inter potrebbe essere addirittura lunghissima. Dopo il pari nerazzurro contro il Parma è arrivato un pareggio anche a Bologna per il Napoli e le distanze tra la prima e la seconda della classifica di Serie A sono rimaste immutate: +3 per Inzaghi su Conte. Inevitabile pensare ora al Bayern, ai quarti di Champions League: l'andata si gioca questa sera in Germania con i nerazzurri che, probabilmente, dal lussuoso ritiro a Monaco un'occhiata al risultato della squadra partenopea l'avranno sicuramente dato.