Serie A 2026/2027, il 5 giugno verrà svelato il calendario: tutti i dettagli

La terza edizione del Festival della Serie A dedicato al massimo campionato di calcio italiano si terrà il 5-6-7 giugno a Parma

Alessandro De Felice Redattore 18 maggio 2026 (modifica il 18 maggio 2026 | 23:42)

Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

La Lega Calcio Serie A, in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna, il Comune di Parma e Banca Ifis, presenta la terza edizione del “Festival della Serie A” - in programma dal 5 al 7 giugno 2026 nella città emiliana – per raccontare la bellezza e l’unicità del massimo Campionato di calcio italiano.

L’iniziativa è stata illustrata oggi nella Sala del Consiglio del Comune di Parma alla presenza del Sindaco della città Michele Guerra, del Coordinatore delle Politiche Sportive della Regione Emilia Romagna Giammaria Manghi, dell’Amministratore Delegato della Lega Calcio Serie A Luigi De Siervo, di Ernesto Fürstenberg Fassio, Presidente di Banca Ifis, sponsor dell’evento, e dell’Assessore allo Sport del Comune di Parma Marco Bosi.

L’evento sarà itinerante e si svolgerà interamente nel cuore della città di Parma, in sedi prestigiose e ricche di storia come il Teatro Regio, i Portici del Grano, il Parco Ducale e la Biblioteca San Giovanni, che faranno da splendida cornice a una intensa tre giorni di incontri e workshop focalizzati sul calcio di Serie A.

Per l’occasione Parma si vestirà a festa per accogliere tutti i principali stakeholder del settore, alcuni dei più grandi campioni, allenatori, dirigenti che hanno scritto la storia del nostro Campionato, i direttori delle principali testate italiane che si occupano di sport, oltre a influencer amati dai giovani, esperti di social media e attori e cantanti grandi appassionati e tifosi di calcio.

L’evento di apertura si terrà venerdì 5 giugno alle ore 10.00. La giornata proseguirà alle 18.30 con il grande spettacolo della Presentazione del Calendario della Serie A Enilive 2026/2027, di scena nel suggestivo Teatro Regio, e terminerà alle 21.30 con un Talk sotto i Portici del Grano. Anche sabato 6 giugno saranno tantissimi gli incontri e i panel di approfondimento previsti: i lavori apriranno alle 10.00 e dureranno fino alle 18.00; in serata, prima della Cena di Gala ai Voltoni del Guazzatoio, il Festival della Serie A offrirà un main event “Legendary Coach” al Teatro Regio. Il Festival si chiuderà domenica 7 giugno, con lo speciale “Legendary Player” dedicato ad Alessandro Del Piero alle 11.30 al Teatro Regio.

Quest’anno, sotto i Portici del Grano in Piazza Garibaldi, prenderà vita una suggestiva Mostra Fotografica dedicata alla storia, ai valori e ai momenti più iconici, passati e presenti, dei Club della Serie A Enilive 2025/2026. Curata da Giorgio Van Straten, Presidente della Fondazione Alinari per la Fotografia, l’esposizione accompagnerà appassionati e visitatori in un emozionante viaggio nel tempo: dagli scatti in bianco e nero dell’archivio Alinari, che raccontano le radici più autentiche del calcio italiano, fino alle immagini dei grandi campioni che hanno scritto pagine indimenticabili del nostro Campionato, grazie alla collaborazione dei Club di Serie A e dell’Associazione

Italiana Calciatori.

In Piazza Garibaldi sarà poi allestita una Fan Zone, caratterizzata da un’area giochi per i più giovani aperta venerdì e sabato dalle 10.00 alle 20.00 e domenica dalle 10.00 alle 18.00. Il Parco Ducale ospiterà, nella giornata di sabato, un torneo esibizione in collaborazione con la Kings League, a cui parteciperanno i migliori calciatori della competizione oltre ad ex calciatori di Serie A. Infine domenica tornerà il Calcio di Strada, che coinvolgerà la squadra di calcio paralimpico del Parma Calcio, una squadra di Roma con giovani in condizioni di vulnerabilità e una di Milano del progetto coach di quartiere. L’iniziativa mira a promuovere la salute mentale e il benessere psicosociale dei ragazzi attraverso lo sport, valorizzando il calcio come linguaggio universale per promuovere l’inclusione.

(Fonte: Lega Serie A)