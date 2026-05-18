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fcinter1908 serie a Serie A, la programmazione dell’ultima giornata. Bologna-Inter si anticipa

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Serie A, la programmazione dell’ultima giornata. Bologna-Inter si anticipa

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La Lega Calcio ha programmato gli orari dell'ultima giornata del campionato: ecco i dettagli
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

L'Interha già ritirato la Coppa Scudetto. Ma ci sono ancora di assegnare i posti per l'Europa della prossima stagione. La Lega Calcio ha annunciato questa mattina le date, gli orari e la programmazione televisiva dell'ultima giornata del campionato di Serie a.

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Getty Images

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I nerazzurri saranno impegnati nella trasferta di Bologna e la gara è stata programmata per il 23 maggio, sabato alle 18. La partita sarà trasmessa solo sul canale streaming DAZN.

 

Ecco la tabella con orari e programmazione tv dell'ultima giornata:

Serie A, la programmazione dell’ultima giornata. Bologna-Inter si anticipa- immagine 3
Lega calcio

Il venerdì alle 20.45 su Dazn sarà trasmessa la gara tra Fiorentina e Atalanta alle 20.45. Lazio Pisa invece che andrà in onda su DAZN e Sky si giocherà sabato 23 maggio alle 20.45. La lotta per i posti in Europa invece si giocherà in contemporea domenica sera alle 20.45.

Venerdì 22/05/2026

20.45 Fiorentina-Atalanta (DAZN)

Sabato 23/05/2026

18.00 Bologna-Inter (DAZN)

20.45 Lazio-Pisa (DAZN/SKY)  

Domenica 24/05/2026

15.00 Parma-Sassuolo (DAZN)

18.00 Napoli-Udinese (DAZN)

20.45 Cremonese-Como (DAZN)

20.45 Lecce-Genoa (DAZN/SKY)

20.45 Milan-Cagliari (DAZN)

20.45 Torino-Juventus (DAZN/SKY)

20.45 Verona-Roma (DAZN)

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