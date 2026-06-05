La Lega Calcio, con un evento in diretta dal Teatro Regio di Parma, ha svelato l'ordine delle gare della prossima stagione

Eva A. Provenzano Caporedattore 5 giugno 2026 (modifica il 5 giugno 2026 | 18:07)

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Archiviata una stagione fantastica per l'Inter e gli interisti e già tempo di pensare alla prossima stagione. Quest'oggi la Lega Serie A rivela il calendario, partita dopo partita, della stagione 2026-2027, una stagione che la squadra di Chivu giocherà con il simbolo dello Scudetto (e pure quello della Coppa Italia) in bella vista sulla maglia, sul petto.

In un evento live dal Teatro Regio di Parma (dove si sta tenendo il Festival della Serie A e sarà un fine settimana di eventi con anche due dirigenti nerazzurri protagonisti, sabato toccherà a Marotta e domenica a Piero Ausilio) viene svelato l'ordine delle 38 giornate della prossima stagione.

Fine, inizio campionato e turni infrasettimanali — La Lega Calcio ha già rivelato nei giorni scorsi le date di inizio e fine del prossimo campionato.

-Prima giornata: weekend del 22-23 agosto 2026

-Ultima giornata: weekend del 29-30 maggio 2027

I turni infrasettimanali saranno due: uno previsto alla nona giornata: mercoledì 28 ottobre 2026 e l'altro si giocherà alla 18esima giornata, mercoledì 6 gennaio 2027. E ci sarà pausa natalizia il 26 e il 27 dicembre.

Le soste per le Nazionali — Quest'anno le pause per le Nazionali non saranno quattro ma tre: la pausa di settembre e di ottobre sarà accorpata e sarà più lunga. Queste le date delle pause:

-domenica 27 settembre 2026-4 ottobre 2026

-domenica 15 novembre 2026

-domenica 28 marzo 2027.

I criteri — Quali sono i criteri per la composizione del calendario? Intanto l'asimmetria, un criterio introdotto da qualche anno che rende il girone di andata diverso, nell'ordine delle gare, rispetto al girone di ritorno. Per fare in modo che questa asimmetria sia garantite ci deve essere un minimo di otto giornate di distanza tra le gare di andata e quella di ritorno con la stessa avversaria. Prevista come sempre l'alternanza tra incontri in casa e in trasferta tra i club che giocano nello stesso stadio o che sono della stessa città quindi Inter-Milan, Lazio-Roma e Juve-Torino.

I derby non saranno giocati né alla prima, nè all'ultima giornata e neanche nei turni infrasettimanali. Ci sono inoltre giornate in cui le squadre che giocano in Champions (quest'anno sono Inter, Napoli, Roma e Como) non possono affrontare le squadre che partecipano in Europa League (Milan e Juve) o Conference League (Atalanta).

Alle 18.30 verrà svelato il Calendario della prossima stagione e seguiremo tutto live.

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