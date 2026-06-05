Ecco il calendario completo dell'Inter:
fcinter1908 serie a Inter, calendario 26/27: esordio col Monza, Napoli alla terza. Juve, Lazio e Sassuolo alla fine
serie a
Inter, calendario 26/27: esordio col Monza, Napoli alla terza. Juve, Lazio e Sassuolo alla fine
La Lega Calcio, con un evento in diretta dal Teatro Regio di Parma, ha svelato l'ordine delle gare della prossima stagione
1ª Inter-Monza
2ª Cagliari-Inter
3ª Inter-Napoli
4ª Inter-Udinese
5ª Roma-Inter
6ª Inter-Parma
7ª Bologna-Inter
8ª Inter-Fiorentina
9ª Venezia-Inter
10ª Milan-Inter
11ª Inter-Como
12ª Atalanta-Inter
13ª Inter-Genoa
14ª Frosinone-Inter
15ª Inter-Torino
16ª Lecce-Inter
17ª Inter-Sassuolo
18ª Lazio-Inter
19ª Inter-Juventus
20ª Parma-Inter
21ª Inter-Venezia
22ª Napoli-Inter
23ª Inter-Cagliari
24ª Inter-Milan
25ª Fiorentina-Inter
26ª Inter-Atalanta
27ª Udinese-Inter
28ª Torino-Inter
29ª Inter-Frosinone
30ª Genoa-Inter
31ª Inter-Roma
32ª Monza-Inter
33ª Inter-Bologna
34ª Como-Inter
35ª Inter-Lecce
36ª Juventus-Inter
37ª Inter-Lazio
38ª Sassuolo-Inter
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