fcinter1908 serie a Inter, calendario 26/27: esordio col Monza, Napoli alla terza. Juve, Lazio e Sassuolo alla fine

serie a

Inter, calendario 26/27: esordio col Monza, Napoli alla terza. Juve, Lazio e Sassuolo alla fine

La Lega Calcio, con un evento in diretta dal Teatro Regio di Parma, ha svelato l'ordine delle gare della prossima stagione
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Inter, calendario 26/27: esordio col Monza, Napoli alla terza. Juve, Lazio e Sassuolo alla fine- immagine 3

Ecco il calendario completo dell'Inter:

1ª Inter-Monza

2ª Cagliari-Inter

3ª Inter-Napoli

4ª Inter-Udinese

5ª Roma-Inter

6ª Inter-Parma

7ª Bologna-Inter

8ª Inter-Fiorentina

9ª Venezia-Inter

10ª Milan-Inter

11ª Inter-Como

12ª Atalanta-Inter

13ª Inter-Genoa

14ª Frosinone-Inter

15ª Inter-Torino

16ª Lecce-Inter

17ª Inter-Sassuolo

18ª Lazio-Inter

19ª Inter-Juventus

20ª Parma-Inter

21ª Inter-Venezia

22ª Napoli-Inter

23ª Inter-Cagliari

24ª Inter-Milan

25ª Fiorentina-Inter

26ª Inter-Atalanta

27ª Udinese-Inter

28ª Torino-Inter

29ª Inter-Frosinone

30ª Genoa-Inter

31ª Inter-Roma

32ª Monza-Inter

33ª Inter-Bologna

34ª Como-Inter

35ª Inter-Lecce

36ª Juventus-Inter

37ª Inter-Lazio

38ª Sassuolo-Inter

SCORRI ALLA PROSSIMA SCHEDA PER VEDERE IL GIRONE D'ANDATA COMPLETO

© RIPRODUZIONE RISERVATA