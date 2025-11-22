FC Inter 1908
Serie A, Fiorentina-Juventus 1-1: un punto a testa, Mandragora risponde a Kostic

Termina in parità la sfida del Franchi: ospiti in vantaggio nel primo tempo con un gol del serbo, replica nella ripresa
Termina in parità la sfida del Franchi tra Fiorentina e Juventus: 1-1 il risultato finale e un punto a testa per due squadre ancora convalescenti e alla ricerca di nuove certezze.

Sfida come sempre sentitissima, con tanti fischi e cori discriminatori all'ex di turno Vlahovic e tanto di minaccia di sospensione del match. Bianconeri in vantaggio allo scadere del primo tempo con un gol di Kostic, nella ripresa arriva la risposta di Mandragora.

