Termina in parità la sfida del Franchi tra Fiorentina e Juventus: 1-1 il risultato finale e un punto a testa per due squadre ancora convalescenti e alla ricerca di nuove certezze.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 serie a Serie A, Fiorentina-Juventus 1-1: un punto a testa, Mandragora risponde a Kostic
serie a
Serie A, Fiorentina-Juventus 1-1: un punto a testa, Mandragora risponde a Kostic
Termina in parità la sfida del Franchi: ospiti in vantaggio nel primo tempo con un gol del serbo, replica nella ripresa
Sfida come sempre sentitissima, con tanti fischi e cori discriminatori all'ex di turno Vlahovic e tanto di minaccia di sospensione del match. Bianconeri in vantaggio allo scadere del primo tempo con un gol di Kostic, nella ripresa arriva la risposta di Mandragora.
© RIPRODUZIONE RISERVATA