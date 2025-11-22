Due le partite che hanno inaugurato il programma della dodicesima giornata di Serie A. Non sono mancate emozioni e gol: ben 9 le reti complessive.
Serie A, gol e spettacolo tra Cagliari e Genoa: 3-3. Udinese-Bologna 0-3
La dodicesima giornata di campionato si apre con due partite dove non sono mancate le emozioni: 9 le reti complessive
Termina con un pirotecnico pareggio per 3-3 la sfida tra Cagliari e Genoa. Ospiti in vantaggio con Vitinha al 18', pareggio sardo con Borrelli. Ostigard riporta avanti il Grifone, ma il primo centro stagionale di Sebastiano Esposito riporta il match in parità. Nella ripresa il Cagliari va avanti ancora con Borrelli, ma nel finale Martin segna il definitivo 3-3.
Nell'altro incontro delle 15, tutto facile per il Bologna, che liquida la pratica Udinese con un perentorio 0-3. Orsolini sbaglia un rigore nel primo tempo, poi i felsinei dilagano con la doppietta di Pobega e il gol di Bernardeschi.
