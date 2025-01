La formazione partenopea supera i viola di Palladino e si confermano in testa alla classifica: in rete anche Neres e McTominay

Il Napoli si aggiudica il match del Franchi contro la Fiorentina: quarto successo consecutivo per gli uomini di Conte, che si portano da soli in testa alla classifica a +3 sull'Atalanta e +4 sull'Inter, in attesa dei recuperi di quest'ultime.