Alle 18 si gioca la sfida dell'Olimpico e la Roma di Gasperini deve rispondere al Como di Fabregas. Il Lecce di Di Francesco ha bisogno di punti in zona salvezza dopo la vittoria della Cremonese sul Parma.
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fcinter1908 serie a Serie A, le formazioni ufficiali di Roma-Lecce: Gasperini punta su Malen
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Serie A, le formazioni ufficiali di Roma-Lecce: Gasperini punta su Malen
Il Como ha vinto e il club giallorosso deve rispondere per tenere il passo nella lotta al quarto posto
ROMA (3-4-2-1): Svilar, Mancini, Ndicka, Hermoso; Rensch, El Aynaoui, Cristante, Tsimikas; Pisilli, Pellegrini; Malen. Allenatore: Gian Piero Gasperini. A disposizione: De Marzi, Gollini, Angelino, Venturino, Ziolkowski, Arena, Vaz, Ghilardi, El Shaarawy, Zaragoza.
LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Siebert, Gabriel, Gallo; Ramadani, Ngom; Pierotti, Gandelman, Banda; Stulic. Allenatore: Eusebio Di Francesco. A disposizione: Früchtl, Samooja, Ndaba, Aala, Fofana, N’Dri, Pérez, Helgason, Jean, Marchwinski, Cheddira.
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