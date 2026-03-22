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Serie A, le formazioni ufficiali di Roma-Lecce: Gasperini punta su Malen

Serie A, le formazioni ufficiali di Roma-Lecce: Gasperini punta su Malen - immagine 1
Il Como ha vinto e il club giallorosso deve rispondere per tenere il passo nella lotta al quarto posto
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Alle 18 si gioca la sfida dell'Olimpico e la Roma di Gasperini deve rispondere al Como di Fabregas. Il Lecce di Di Francesco ha bisogno di punti in zona salvezza dopo la vittoria della Cremonese sul Parma.

Serie A, le formazioni ufficiali di Roma-Lecce: Gasperini punta su Malen- immagine 2
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ROMA (3-4-2-1): Svilar, Mancini, Ndicka, Hermoso; Rensch, El Aynaoui, Cristante, Tsimikas; Pisilli, Pellegrini; Malen. Allenatore: Gian Piero Gasperini. A disposizione: De Marzi, Gollini, Angelino, Venturino, Ziolkowski, Arena, Vaz, Ghilardi, El Shaarawy, Zaragoza.

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Siebert, Gabriel, Gallo; Ramadani, Ngom; Pierotti, Gandelman, Banda; Stulic. Allenatore: Eusebio Di Francesco. A disposizione: Früchtl, Samooja, Ndaba, Aala, Fofana, N’Dri, Pérez, Helgason, Jean, Marchwinski, Cheddira.

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