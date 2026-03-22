Il Como non sbaglia, batte il Pisa e allunga a +3 sulla Juventus consolidando la quarta posizione in classifica. 5-0 il risultato finale al Sinigaglia, con il match che il Como già indirizza sul suo binario prediletto grazie al gol di Diao al 7' e al raddoppio di Douvikas su assist di Diao al 29'.

Ad inizio ripresa arriva anche il 3-0 di Baturina, subentrato nel finale di prima frazione al posto dell'infortunato Rodriguez e già arrivato a 6 gol. Ad un quarto d'ora dalla fine segna anche Nico Paz - decimo gol del suo campionato - e il risultato si fa ancora più ampio grazie alla rete di Perrone all'81'.

Il Como vince la quinta partita di fila e sale a 57 punti, a +3 sulla Juve e a +6 sulla Roma. Fabregas e i suoi sognano sempre di più la qualificazione alla prossima Champions. Sconfitta numero 16 per il Pisa, sempre ultimo a 18 punti in classifica e con la salvezza che attualmente resta distante 9 punti a 8 giornate dalla fine.