Gli azzurri di Conte vanno sotto, rimontano, si fanno raggiungere e rimangono in 10, ma la spuntano nel finale

Vittoria al fotofinish per il Napoli, che si impone sul campo del Genoa con il punteggio di 2-3 e si porta momentaneamente a 6 punti dall'Inter capolista (impegnata domani contro il Sassuolo). Gli azzurri di Conte vanno sotto, rimontano, si fanno raggiungere e rimangono in 10, ma la spuntano nel finale grazie a un rigore trasformato da Hojlund in pieno recupero.

I rossoblu passano in vantaggio dopo meno di 3 minuti con un tiro dal dischetto di Malinovskyi. I partenopei non si abbattono e ribaltano il risultato nel giro di 60 secondi grazie a Hojlund e McTominay. Nella ripresa Colombo segna il momentaneo 2-2 sfruttando una grave ingenuità di Buongiorno, e Juan Jesus lascia i suoi in 10 al 76'. A tempo ormai scaduto, tocco falloso di Cornet in area di rigore: l'arbitro viene richiamato al Var e assegna la massima punizione. Hojlund calcia, Bijlow tocca il pallone ma non basta per evitare il gol.