Lazio e Cremonese si sono divise la posta in palio nel match disputato alle 18 all'Olimpico di Roma. Reti inviolate e poche chance per le due squadre, in una gara senza particolari emozioni. Da segnalare l'espulsione di Ceccherini in pieno recupero per un fallo su Cancellieri involato verso l'area di rigore avversaria.
Serie A, Lazio-Cremonese 0-0 risultato finale: un’espulsione nel finale
Le due squadre non si fanno male nel pomeriggio all'Olimpico: gara a reti inviolate
La Cremonese ha fallito il sorpasso sui biancocelesti, ma porta a casa un punto che consolida comunque una classifica positiva. I biancocelesti invece rischiano di scivolare ulteriormente: dipenderà dai risultati delle altre.
