Serie A, Lazio-Cremonese 0-0 risultato finale: un’espulsione nel finale

Le due squadre non si fanno male nel pomeriggio all'Olimpico: gara a reti inviolate

Lazio e Cremonese si sono divise la posta in palio nel match disputato alle 18 all'Olimpico di Roma. Reti inviolate e poche chance per le due squadre, in una gara senza particolari emozioni. Da segnalare l'espulsione di Ceccherini in pieno recupero per un fallo su Cancellieri involato verso l'area di rigore avversaria.