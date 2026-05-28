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Serie A, i 10 migliori marcatori italiani della stagione: la metà sono di scuola Inter
Il campionato 2025/26 si è chiuso da pochi giorni con il successo dell'Inter di Chivu, che ha spazzato via la concorrenza scavando un solco importante sia in termini di punti che di gol segnati. A tal proposito, c'è un dato che in qualche modo può dar lustro al sistema di formazione nerazzurro: dei 10 migliori marcatori italiani della stagione, ben 5 sono cresciuti a Interello. Non solo Dimarco e Pio Esposito, tutt'ora in rosa, ma anche Bonazzoli, Pinamonti e Sebastiano Esposito, gioiellini delle giovanili interiste che continuano a far bene altrove.
I migliori marcatori italiani:
Federico Bonazzoli, Cremonese (10 gol)
Riccardo Orsolini, Bologna (10 gol)
Gianluca Scamacca, Atalanta (10 gol)
Andrea Pinamonti, Sassuolo (9 gol)
Domenico Berardi, Sassuolo (8 gol)
Moise Kean, Fiorentina (8 gol)
Federico Dimarco, Inter (7 gol)
Sebastiano Esposito, Cagliari (7 gol)
Pio Esposito, Inter (7 gol)
Rolando Mandragora, Fiorentina (7 gol)
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