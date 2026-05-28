Il campionato 2025/26 si è chiuso da pochi giorni con il successo dell'Inter di Chivu, che ha spazzato via la concorrenza scavando un solco importante sia in termini di punti che di gol segnati. A tal proposito, c'è un dato che in qualche modo può dar lustro al sistema di formazione nerazzurro: dei 10 migliori marcatori italiani della stagione, ben 5 sono cresciuti a Interello. Non solo Dimarco e Pio Esposito, tutt'ora in rosa, ma anche Bonazzoli, Pinamonti e Sebastiano Esposito, gioiellini delle giovanili interiste che continuano a far bene altrove.