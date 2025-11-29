fcinter1908 serie a Serie A, Juventus-Cagliari 2-1: show di Yildiz, illusorio il vantaggio di Esposito

Serie A, Juventus-Cagliari 2-1: show di Yildiz, illusorio il vantaggio di Esposito - immagine 1
L'ex attaccante dell'Inter sblocca l'incontro su assist di Palestra, ma sale in cattedra il turco che con una doppietta ribalta il punteggio
Fabio Alampi Redattore 

Torna a vincere la Juventus che, dopo due pareggi consecutivi, batte 2-1 il Cagliari in rimonta e sale a quota 23 punti in classifica. I rossoblu si portano avanti al 26' con Sebastiano Esposito, con l'ex attaccante dell'Inter che sblocca l'incontro su perfetto assist dalla destra di Palestra.

Serie A, Juventus-Cagliari 2-1: show di Yildiz, illusorio il vantaggio di Esposito- immagine 2
Getty Images

Il vantaggio ospite dura lo spazio di un minuto: ci pensa Yildiz a ristabilire la parità, e nel recupero del primo tempo ancora tocca ancora al fantasista turco ergersi a protagonista con il gol del sorpasso.

