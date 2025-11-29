Torna a vincere la Juventus che, dopo due pareggi consecutivi, batte 2-1 il Cagliari in rimonta e sale a quota 23 punti in classifica. I rossoblu si portano avanti al 26' con Sebastiano Esposito, con l'ex attaccante dell'Inter che sblocca l'incontro su perfetto assist dalla destra di Palestra.
Serie A, Juventus-Cagliari 2-1: show di Yildiz, illusorio il vantaggio di Esposito
Serie A, Juventus-Cagliari 2-1: show di Yildiz, illusorio il vantaggio di Esposito
L'ex attaccante dell'Inter sblocca l'incontro su assist di Palestra, ma sale in cattedra il turco che con una doppietta ribalta il punteggio
Il vantaggio ospite dura lo spazio di un minuto: ci pensa Yildiz a ristabilire la parità, e nel recupero del primo tempo ancora tocca ancora al fantasista turco ergersi a protagonista con il gol del sorpasso.
