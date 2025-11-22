Torna a vincere il Napoli, che batte 3-1 l'Atalanta e si scrolla di dosso le tensioni delle ultime settimane, tornando momentaneamente in testa alla classifica. Esordio amaro per Palladino, che debutta sulla panchina nerazzurra con una sconfitta: terzo ko consecutivo per gli orobici.
La formazione di Conte si scrolla di dosso le tensioni delle ultime settimane, esordio amaro per Palladino
Protagonista assoluto del match è il brasiliano Neres, autore della doppietta con cui si sblocca il punteggio. Lang, al primo gol in Serie A, cala il tris, mandando la formazione di Conte negli spogliatoi con tre reti di vantaggio. Nella ripresa gli ospiti accorciano le distanze con Scamacca, ma non è sufficiente.
