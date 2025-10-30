Serie A, Pisa-Lazio 0-0: palo Basic e Isaksen sbaglia, Gilardino ferma Sarri

Termina in parità e a reti inviolate la sfida tra Pisa e Lazio, gara che chiude la nona giornata di Serie A 2025/26, turno infrasettimanale.

I padroni di casa vanno vicini al gol con Tramoni in avvio e Touré al 25’. La risposta della Lazio non tarda ad arrivare. I biancocelesti colpiscono un palo con Basic, con deviazione di Semper, e falliscono una clamorosa occasione da gol con Isaksen, che su suggerimento di Zaccagni calcia centrale e debole dall’interno dell’area di rigore.