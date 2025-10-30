FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 serie a Serie A, Pisa-Lazio 0-0: palo Basic e Isaksen sbaglia, Gilardino ferma Sarri

serie a

Serie A, Pisa-Lazio 0-0: palo Basic e Isaksen sbaglia, Gilardino ferma Sarri

Serie A, Pisa-Lazio 0-0: palo Basic e Isaksen sbaglia, Gilardino ferma Sarri - immagine 1
Termina in parità e a reti inviolate la sfida tra Pisa e Lazio, gara che chiude la nona giornata di Serie A 2025/26, turno infrasettimanale.
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Termina in parità e a reti inviolate la sfida tra Pisa e Lazio, gara che chiude la nona giornata di Serie A 2025/26, turno infrasettimanale.

Serie A, Pisa-Lazio 0-0: palo Basic e Isaksen sbaglia, Gilardino ferma Sarri- immagine 2
Getty

I padroni di casa vanno vicini al gol con Tramoni in avvio e Touré al 25’. La risposta della Lazio non tarda ad arrivare. I biancocelesti colpiscono un palo con Basic, con deviazione di Semper, e falliscono una clamorosa occasione da gol con Isaksen, che su suggerimento di Zaccagni calcia centrale e debole dall’interno dell’area di rigore.

LEGGI ANCHE

Il Pisa cresce con il passare dei minuti e sfiora il gol con Moreo che in due occasioni non riesce a trovare la via della rete.

Leggi anche
Serie A, la classifica degli allenatori più pagati: Spalletti quarto, Chivu lontano. In testa…
Serie A, Cagliari-Sassuolo 1-2: il gol di Seba Esposito non basta, decide Pinamonti

© RIPRODUZIONE RISERVATA