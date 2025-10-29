Primo esonero nella Serie A 2025/26: la Juventus ha infatti sollevato Igor Tudor dall’incarico e ha deciso di puntare su Luciano Spalletti. Dopo lo Scudetto con il Napoli e la fallimentare esperienza alla guida della Nazionale, l'ex allenatore dell'Inter tornerà così a guidare un club italiano. Ma quanto guadagnerà in questa nuova esperienza? Ecco tutti gli stipendi dei tecnici del campionato, da calcioefinanza.it