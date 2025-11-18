FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 serie a Serie A, i più costosi a bilancio: Vlahovic e tanto Napoli nella Top 10, uno dell’Inter

serie a

Serie A, i più costosi a bilancio: Vlahovic e tanto Napoli nella Top 10, uno dell’Inter

Serie A, i più costosi a bilancio: Vlahovic e tanto Napoli nella Top 10, uno dell’Inter - immagine 1
Calcio & Finanza ha analizzato l’impatto economico per la stagione 2025/26, stilando la Top 10 dei calciatori più ‘pesanti’
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Quanto pesa un singolo giocatore sulle casse e i conti dei club di Serie A? Calcio & Finanza ha analizzato l’impatto economico per la stagione 2025/26, stilando la Top 10 dei calciatori più ‘pesanti’.

Il calcolo tiene in considerazione sia lo stipendio lordo sia la quota di ammortamento del cartellino o, nel caso dei prestiti, il costo della formula utilizzata.

Serie A, i più costosi a bilancio: Vlahovic e tanto Napoli nella Top 10, uno dell’Inter- immagine 2
Getty Images

In testa c’è Dusan Vlahovic, che pesa sulle casse della Juventus per circa 41,7 milioni di euro, di cui oltre 19 milioni solo per l’ammortamento del cartellino. Il nero è al suo ultimo anno di contratto con il club bianconero.

Nella Top 10 tanti calciatori del Napoli: in cima alla lista c’è Lorenzo Lucca, con un costo annuo di circa 17,7 milioni, di cui 14 milioni legati all’ammortamento; con lui anche Sam Beukema e Romelu Lukaku, con rispettivamente 17 e 16,8 milioni di euro, senza dimenticare Rasmus Hojlund, in prestito, con un costo annuo di 15,2 milioni.

Serie A, i più costosi a bilancio: Vlahovic e tanto Napoli nella Top 10, uno dell’Inter- immagine 3

L’unico calciatore dell’Inter presente in questa speciale lista è Lautaro Martinez, che pesa per circa il 9% sui conti del club nerazzurro con un costo complessivo di 17,6 milioni, frutto di un aumento dello stipendio lordo e di un ammortamento ridotto dopo il rinnovo dello scorso.

Leggi anche
Gran Galà del Calcio 2025, svelati i candidati per i 10 premi: tanta Inter presente
Calamai: “Conte è ancora il Condottiero del Napoli o solo un fastidioso intruso”

© RIPRODUZIONE RISERVATA