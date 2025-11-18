Quanto pesa un singolo giocatore sulle casse e i conti dei club di Serie A? Calcio & Finanza ha analizzato l’impatto economico per la stagione 2025/26, stilando la Top 10 dei calciatori più ‘pesanti’.
Serie A, i più costosi a bilancio: Vlahovic e tanto Napoli nella Top 10, uno dell’Inter
Il calcolo tiene in considerazione sia lo stipendio lordo sia la quota di ammortamento del cartellino o, nel caso dei prestiti, il costo della formula utilizzata.
In testa c’è Dusan Vlahovic, che pesa sulle casse della Juventus per circa 41,7 milioni di euro, di cui oltre 19 milioni solo per l’ammortamento del cartellino. Il nero è al suo ultimo anno di contratto con il club bianconero.
Nella Top 10 tanti calciatori del Napoli: in cima alla lista c’è Lorenzo Lucca, con un costo annuo di circa 17,7 milioni, di cui 14 milioni legati all’ammortamento; con lui anche Sam Beukema e Romelu Lukaku, con rispettivamente 17 e 16,8 milioni di euro, senza dimenticare Rasmus Hojlund, in prestito, con un costo annuo di 15,2 milioni.
L’unico calciatore dell’Inter presente in questa speciale lista è Lautaro Martinez, che pesa per circa il 9% sui conti del club nerazzurro con un costo complessivo di 17,6 milioni, frutto di un aumento dello stipendio lordo e di un ammortamento ridotto dopo il rinnovo dello scorso.
