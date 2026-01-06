La Roma supera 2-0 al Via del Mare il Lecce e torna al successo. I giallorossi concretizzano al massimo le occasioni create e conquistano il bottino pieno grazie alle reti di due dei più discussi: Evan Ferguson e Artem Dovbyk.
I giallorossi si impongono al Via del Mare grazie alle reti dei propri attaccanti e volano a 36 punti in classifica
La squadra di Gasperini sblocca il risultato al 14’ del primo tempo con Ferguson, che riceve da Dybala, si gira e batte Falcone.
Nella ripresa arriva il raddoppio con Dovbyk, che è lesto nel mettere in porta un tiro-cross di Pisilli sugli sviluppi di un corner.
La Roma sale a 36 punti in classifica, staccando Como e Juventus in attesa della sfida tra bianconeri e il Sassuolo.
