I giallorossi si impongono al Via del Mare grazie alle reti dei propri attaccanti e volano a 36 punti in classifica

La Roma supera 2-0 al Via del Mare il Lecce e torna al successo. I giallorossi concretizzano al massimo le occasioni create e conquistano il bottino pieno grazie alle reti di due dei più discussi: Evan Ferguson e Artem Dovbyk.