Serie A, Lecce-Roma 0-2: Ferguson e Dovbyk in gol, Gasperini stacca la Juventus

I giallorossi si impongono al Via del Mare grazie alle reti dei propri attaccanti e volano a 36 punti in classifica
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

La Roma supera 2-0 al Via del Mare il Lecce e torna al successo. I giallorossi concretizzano al massimo le occasioni create e conquistano il bottino pieno grazie alle reti di due dei più discussi: Evan Ferguson e Artem Dovbyk.

La squadra di Gasperini sblocca il risultato al 14’ del primo tempo con Ferguson, che riceve da Dybala, si gira e batte Falcone.

Serie A, Lecce-Roma 0-2: Ferguson e Dovbyk in gol, Gasperini stacca la Juventus- immagine 2
Getty Images

Nella ripresa arriva il raddoppio con Dovbyk, che è lesto nel mettere in porta un tiro-cross di Pisilli sugli sviluppi di un corner.

La Roma sale a 36 punti in classifica, staccando Como e Juventus in attesa della sfida tra bianconeri e il Sassuolo.

