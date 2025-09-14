Dopo due pareggi in chiaroscuro, l'Atalanta di Ivan Juric si porta a casa la prima vittoria del suo campionato, seppellendo il Lecce di Di Francesco.
Serie A, si sveglia l’Atalanta di Juric: poker al Lecce, segna Zalewski. Vince l’Udinese a Pisa
Partita senza storia a Bergamo, dove i nerazzurri vanno avanti con Scalvini, per poi arrotondare il punteggio con la prima rete con la dea dell'ex Inter Zalewski e la doppietta di De Ketelaere. A nulla serve la rete di N'Dri.
Nell'altra gara delle 15, dopo la vittoria a San Siro contro l'Inter, l'Udinese centra un altro successo in trasferta, vincendo 1-0 a Pisa grazie alla rete di Bravo dopo circa un quarto d'ora di gioco.
