Serie A, si sveglia l’Atalanta di Juric: poker al Lecce, segna Zalewski. Vince l’Udinese a Pisa

Dopo due pareggi in chiaroscuro, l'Atalanta di Ivan Juric si porta a casa la prima vittoria del suo campionato, seppellendo il Lecce
Marco Macca
Marco Macca 

Dopo due pareggi in chiaroscuro, l'Atalanta di Ivan Juric si porta a casa la prima vittoria del suo campionato, seppellendo il Lecce di Di Francesco.

Getty

Partita senza storia a Bergamo, dove i nerazzurri vanno avanti con Scalvini, per poi arrotondare il punteggio con la prima rete con la dea dell'ex Inter Zalewski e la doppietta di De Ketelaere. A nulla serve la rete di N'Dri.

Getty

Nell'altra gara delle 15, dopo la vittoria a San Siro contro l'Inter, l'Udinese centra un altro successo in trasferta, vincendo 1-0 a Pisa grazie alla rete di Bravo dopo circa un quarto d'ora di gioco.

