FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 serie a Serie A, Odgaard regala la 5ª vittoria al Bologna: 1-0 al 90′, Pisa ancora KO

serie a

Serie A, Odgaard regala la 5ª vittoria al Bologna: 1-0 al 90′, Pisa ancora KO

Serie A, Odgaard regala la 5ª vittoria al Bologna: 1-0 al 90′, Pisa ancora KO - immagine 1
Una rete al 90' del danese ha deciso la sfida tra il Pisa e il Bologna: la squadra di Italiano resta al nono posto
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Il Bologna conquista la quinta vittoria di fila superando il Pisa in trasferta con una magia in pieno recupero di Jens Odgaard.

Dopo 90 minuti senza particolari emozioni, una conclusione dalla lunga distanza del trequartista danese regala i tre punti alla squadra di Vincenzo Italiano.

Serie A, Odgaard regala la 5ª vittoria al Bologna: 1-0 al 90′, Pisa ancora KO- immagine 2
Getty Images

Terza sconfitta di fila per il Pisa di Hiljemark, che resta a 9 punti dalla zona salvezza, mentre il Bologna rimane al nono posto in classifica, a -6 dal settimo posto dell’Atalanta.

Leggi anche
Fantacalcio, formazioni ufficiali Udinese-Fiorentina: out Atta, Gudmundsson e Davis…
Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Pisa-Bologna: Akinsanmiro in panchina

© RIPRODUZIONE RISERVATA