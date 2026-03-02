Il Bologna conquista la quinta vittoria di fila superando il Pisa in trasferta con una magia in pieno recupero di Jens Odgaard.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 serie a Serie A, Odgaard regala la 5ª vittoria al Bologna: 1-0 al 90′, Pisa ancora KO
serie a
Serie A, Odgaard regala la 5ª vittoria al Bologna: 1-0 al 90′, Pisa ancora KO
Una rete al 90' del danese ha deciso la sfida tra il Pisa e il Bologna: la squadra di Italiano resta al nono posto
Dopo 90 minuti senza particolari emozioni, una conclusione dalla lunga distanza del trequartista danese regala i tre punti alla squadra di Vincenzo Italiano.
Terza sconfitta di fila per il Pisa di Hiljemark, che resta a 9 punti dalla zona salvezza, mentre il Bologna rimane al nono posto in classifica, a -6 dal settimo posto dell’Atalanta.
© RIPRODUZIONE RISERVATA