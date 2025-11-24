FC Inter 1908
Serie A, Torino-Como 1-5 risultato finale: la squadra di Fabregas dilaga nella ripresa

Serie A, Torino-Como 1-5 risultato finale: la squadra di Fabregas dilaga nella ripresa - immagine 1
Il risultato del penultimo match della dodicesima giornata di Serie A disputato questo pomeriggio
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

Finisce con una vera e propria goleada la trasferta del Como a Torino. Stravince la squadra di Cesc Fabregas con un 5-1 perentorio in casa dei granata. Pur orfana di diversi titolari, la squadra di Baroni non è riuscita a sfoderare una prestazione all'altezza, nonostante il primo tempo terminato 1-1 grazie alle reti di Addai e Vlasic.

Serie A, Torino-Como 1-5 risultato finale: la squadra di Fabregas dilaga nella ripresa- immagine 2
Getty Images

Nella ripresa ancora Addai, prima di Ramon, Nico Paz e Baturina hanno arrotondato il risultato e regalato tre punti ai tifosi ospiti. Consolidata dunque la posizione del Como che in questo momento può davvero coltivare l'ambizione di un posto in Europa per il prossimo anno.

