Finisce con una vera e propria goleada la trasferta del Como a Torino. Stravince la squadra di Cesc Fabregas con un 5-1 perentorio in casa dei granata. Pur orfana di diversi titolari, la squadra di Baroni non è riuscita a sfoderare una prestazione all'altezza, nonostante il primo tempo terminato 1-1 grazie alle reti di Addai e Vlasic.