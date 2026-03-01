Buona la prima per Roberto D’Aversa sulla panchina del Torino. I granata si sono imposti per 2-0 sulla Lazio di Maurizio Sarri nel match in programma alle 18 in questa domenica di Serie A.

Una rete per tempo ha permesso alla formazione di casa di raggiungere il successo e tornare almeno parzialmente a respirare. A segno due attaccanti: l’ha sbloccata Simeone nel primo tempo e l’ha chiusa Zapata in pieno recupero nella ripresa. Il Torino stacca così il Genoa, si porta a pari punti col Cagliari a quota 30 al tredicesimo posto. La Lazio rimane decima con 34 punti.