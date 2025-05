Serie A, l’Atalanta batte 4-0 il Monza che retrocede matematicamente

A Monza l'Atalanta vince per 4-0 e condanna ora anche matematicamente, a tre giornate dalla fine del campionato, la società biancorossa alla retrocessione in Serie B con 15 punti fatti in stagione. La squadra di Gasperini inizia con i tifosi che raccontano con uno striscione il dramma dell'uccisione, per mano di un 19enne, di Riccardo Claris, tifoso bergamasco 26enne e restano poi in silenzio per tutta la gara.