Lite tra tifosi di Inter e Atalanta, ucciso un 26enne

La discussione è avvenuta in un bar in Borgo Santa Caterina ed è degenerata tanto da portare alla morte del tifoso atalantino avvenuta vicino all'ingresso di casa sua. A poca distanza dal corpo sono stati ritrovati sia la lama che il manico del coltello in ceramica utilizzato. A Monza, prima della gara tra la formazione di Nesta e quella di Gasperini è stato esposto uno striscione: "Claris, ultras per sempre".