Serie A, torna il pallone bianco sui campi. Stop al pallone giallo ‘invernale’

Termina così il periodo di utilizzo del pallone Puma Orbita Hi-Vis Serie A, di colore giallo, utilizzato in campionato dalla 13esima alla 29esima giornata del campionato italiano. In questo periodo sono stati 438 i gol totali segnati in Serie A Enilive, considerando anche il recupero del match Bologna-Milan, disputato il 27 febbraio.