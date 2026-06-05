«Cosa rende speciale la Serie A? Campionato sempre avvincente, lo dicono anche i dati. Quest'anno c'è stato un incremento notevole dell'audience e stadi sempre pieni. Abbiamo avuto una capienza media di 30mila spettatori a partita che è un record che risale agli anni '90 quando c'erano un sacco di top player in Serie A. Il che vuol dire che il pubblico apprezza e ama il calcio italiano». C osì il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli durante la cerimonia di presentazione del calendario della prossima stagione.

«Tutti ora vogliono sapere con chi la propria squadra giocherà nei prossimi mesi per programmare i viaggi e le trasferte. È un evento questo seguito da tanti tifosi. Dobbiamo dare atto agli uomini della Lega che si sono impegnati per dare prima possibile il calendario. Grazie a chi ha fatto questo sforzo anche perché non sapevamo ancora fino a settimana fa le squadre promosse», ha aggiunto.