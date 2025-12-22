Le scelte di Antonio Conte e Vincenzo Italiano per la finale di Supercoppa in programma questa sera a Riyadh

Meno di un'ora al calcio d'inizio di Napoli-Bologna, finale di Supercoppa italiana in programma a Riyadh. Si affrontano le vincitrici delle due semifinali, in una gara secca che decreterà la vincitrice di questa edizione del torneo. Sono emerse le formazioni ufficiali, senza particolari sorprese. Antonio Conte infatti non cambia nulla rispetto all'ultima gara. In campo ancora Juan Jesus al posto di Buongiorno ed Elmas al posto di Noa Lang. Nel Bologna invece due cambi rispetto alla gara con l'Inter. Dal primo minuto infatti sono presenti Ferguson e Cambiaghi.