L'ipotesi di giocare Milan-Como a Perth è definitivamente tramontata. A sorpresa, considerando che appena pochi giorni fa la Serie A aveva dato quello che sembrava un annuncio definitivo sul tema. Invece oggi è arrivato il colpo di scena: niente trasferta in Australia per il calcio italiano. Ezio Simonelli, presidente di Lega Serie A, ha commentato quanto accaduto in una nota ufficiale. Queste le sue considerazioni:
Le parole del numero uno di via Rosellini a proposito della decisione arrivata in questi minuti sulla gara tra rossoneri e lariani
“A fronte di un’escalation di ulteriori e inaccettabili richieste sopraggiunte nelle ultime ore da parte dell’AFC nei confronti della Federazione Australiana e di conseguenza del Governo della Western Australia e della Lega Calcio Serie A, è diventato impossibile disputare la partita Milan – Como a Perth il prossimo 8 febbraio.
Nell’esprimere rammarico per l’epilogo di questo progetto, continuiamo ad essere fermamente convinti che questa conclusione sia un’occasione persa nel progetto di crescita del calcio italiano a livello internazionale, che priva peraltro i tantissimi tifosi della Serie A all’estero di vivere il sogno di assistere dal vivo a una partita della loro squadra del cuore”.
