Non ci sono stati episodi eclatanti ma la direzione arbitrale di Guida in Pisa-Inter è stata positiva. Voto 6,5 per La Gazzetta dello Sport che, poi, commenta in questi termini la gestione del match da parte di Guida:

Non è una gara cattiva: tanti microfalli e anche colpi fortuiti. Al 17’ manca un giallo: Bastoni entra in maniera scomposta su Touré. Corrette le due ammonizioni in sequenza, quelle a Caracciolo su Thuram (25’) e ad Acerbi che blocca Aebischer in fuga (37’).