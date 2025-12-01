Non ci sono stati episodi eclatanti ma la direzione arbitrale di Guida in Pisa-Inter è stata positiva. Voto 6,5 per La Gazzetta dello Sport che, poi, commenta in questi termini la gestione del match da parte di Guida:
Non è una gara cattiva: tanti microfalli e anche colpi fortuiti. Al 17’ manca un giallo: Bastoni entra in maniera scomposta su Touré. Corrette le due ammonizioni in sequenza, quelle a Caracciolo su Thuram (25’) e ad Acerbi che blocca Aebischer in fuga (37’).
Al 10’ st, intervento in area di Meister sulla fiancata di Zielinki: il colpo c’è ma è troppo lieve per assegnare un rigore. Al 21’st, Acerbi preciso sulla palla (in area) nel duello con Meister. Nei due gol, Lautaro in posizione on-side".
