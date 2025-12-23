La top 11 più di valore dell'intera Serie A secondo il sito specializzato Transfermarkt. Ci sono ben quattro interisti nella formazione, che vale 675 milioni di euro. La squadra è schierata con un 3-4-1-2.
Valori, la top 11 della Serie A: ben 4 interisti, presenti in ogni reparto
