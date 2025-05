L'Inter che scenderà in campo domani pomeriggio a Torino sarà completamente diversa rispetto a quella vista qualche giorno fa contro il Barcellona. Non solo per le assenze di Lautaro e Mkhitaryan, che insieme a Frattesi e Pavard non sono neanche partiti con la squadra. Simone Inzaghi darà spazio a tante seconde linee, per permettere a chi ha speso di più di riprendersi. C'è da dosare al meglio le energie in vista di un finale di stagione che ha ancora tanto da dire.