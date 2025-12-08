Da 2-0 a 2-3: rimonta incredibile del Milan, che vince sul campo del Torino e riaggancia il Napoli al primo posto in classifica. Un successo targato Christian Pulisic, in dubbio fino a poche ore dal calcio di inizio e autore di una doppietta da subentrato.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 serie a Serie A, da 2-0 a 2-3: Pulisic entra e salva il Milan, battuto il Torino in rimonta
serie a
Serie A, da 2-0 a 2-3: Pulisic entra e salva il Milan, battuto il Torino in rimonta
I granata si portano in vantaggio di due reti con Vlasic e Zapata, ma i rossoneri ribaltano tutto con Rabiot e la doppietta dell'americano
Granata in vantaggio al 10' grazie a un calcio di rigore assegnato per fallo di mano di Tomori e trasformato da Vlasic, pochi minuti dopo arriva il raddoppio firmato Zapata. Allo scadere del primo tempo ci pensa Rabiot ad accorciare le distanze con un gran sinistro dalla distanza di Rabiot. Nella ripresa entra Pulisic e l'americano cambia il corso del match: due gol che regalano i 3 punti ai rossoneri.
© RIPRODUZIONE RISERVATA