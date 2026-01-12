Nicolò Zaniolo si è operato al ginocchio destro: l'Udinese fa sapere che l’intervento a cui si è sottoposto il centrocampista classe 1999 è perfettamente riuscito.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 serie a UFFICIALE – Zaniolo operato al ginocchio: il comunicato dell’Udinese
serie a
UFFICIALE – Zaniolo operato al ginocchio: il comunicato dell’Udinese
L'Udinese fa sapere che l’intervento a cui si è sottoposto il centrocampista classe 1999 è perfettamente riuscito
Di seguito la nota:
"Udinese Calcio comunica che l’intervento a cui si è sottoposto Nicoló Zaniolo è perfettamente riuscito.
La pulizia meniscale del ginocchio destro é stata effettuata dal Professor Mariani presso la clinica Villa Stuart di Roma.
Nicoló inizierà immediatamente l’iter di recupero".
© RIPRODUZIONE RISERVATA