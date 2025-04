Zappi (AIA): “Ex giocatore in sala VAR? Sarebbe un errore”

«Un ex giocatore in sala Var? Ognuno dovrebbe fare il loro mestiere, specializzandosi al massimo livello. Portare un calciatore all'interno del processo decisionale sarebbe un errore». Così il presidente dell'Associazione Italiana Arbitri, Antonio Zappi, in un intervento a 'Radio Anch'io Sport' su Rai Radio 1 ha parlato di varie tematiche tra le quali quella del VAR a chiamate.